Justice | Nouveau mandat de dépôt à l’encontre de Maher Chaâbane

Les démêlées judiciaires de l’homme d’affaires Maher Chaâbane, actif dans le secteur de l’immobilier et du bâtiment, se poursuivent avec l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre par le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier.

Selon Mosaïque, Maher Chaâbane est accusé dans cette nouvelle affaire de blanchiment d’argent en association de malfaiteurs, en exploitant les facilités offertes par la nature de son activité professionnelle et sociale, ainsi que pour des faits de corruption, de pots-de-vin et de cadeaux indus.

Rappelons par ailleurs qu’en décembre 2023, la 6e Chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné Maher Chaabane à une peine de 2 ans de prison dans le cadre d’une affaire liée à la gestion de biens confisqués.

I. B.