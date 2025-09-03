Tunisie | Les touristes européens reviennent en force

Dix ans après l’attentat sur une plage de Sousse qui a coûté la vie à 30 Britanniques et porté un coup dur à l’industrie touristique tunisienne, les vacanciers européens, et notamment britanniques, reviennent enfin en grand nombre.

Les arrivées d’étrangers en Tunisie ont bondi de près de 10 % cette année par rapport à 2024, atteignant 5,3 millions au 20 juillet, selon l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et le gouvernement espère attirer 11 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année, contre 10 millions l’an dernier.

Le tourisme britannique a connu la plus forte hausse, 48 % jusqu’en juin, a déclaré Dora Milad, présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, citée par l’agence AFP. Ce qui traduit un regain de confiance des touristes européens envers la Tunisie en tant que destination sûre.

Roddy Drummond, l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Tunisie, a déclaré que l’ambassade prévoyait qu’environ «400 000 touristes britanniques visiteraient la Tunisie en 2025», soit environ le même nombre qu’avant les attaques terroristes de 2015.

I. B.