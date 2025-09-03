Un forcené tunisien abattu à Marseille

Mardi 2 septembre 2025, le centre-ville de Marseille a été le théâtre d’une violente attaque au couteau faisant cinq victimes, dont certaines dans un état critique. L’assaillant, un ressortissant tunisien né en 1990 et résidant légalement en France, a été abattu par les forces de l’ordre après avoir semé la panique dans plusieurs lieux publics.

Selon le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, l’homme avait été expulsé d’un hôtel du quartier Belsunce pour défaut de paiement de loyer. Il s’est rendu dans la chambre qu’il occupait précédemment et a poignardé le nouveau locataire dans la région du flanc, causant une blessure grave nécessitant une hospitalisation immédiate. Il a ensuite attaqué le directeur de l’hôtel puis le fils de ce dernier, qui ont également été transportés à l’hôpital avec des blessures moins graves.

Après ces premiers faits, l’assaillant s’est dirigé vers un restaurant de restauration rapide à proximité. Là, il a tenté d’agresser le gérant avec son couteau, mais des clients ont réussi à s’interposer. Deux personnes ont été blessées au visage par des coups de matraque portés par l’assaillant, qui continuait ses agressions de manière aléatoire dans la rue, provoquant la panique parmi les passants et les commerçants.

Une patrouille de police est rapidement intervenue et a demandé à l’agresseur de déposer ses armes. Face à son refus, les forces de l’ordre ont ouvert le feu, le neutralisant à l’endroit même. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs tirs dirigés contre l’homme. L’enquête a été confiée à la police judiciaire pour tentative d’homicide volontaire, y compris sur fonctionnaires de police, et l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour examiner l’usage de l’arme à feu.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, devait se rendre sur place pour suivre l’évolution de la situation et rencontrer les forces de sécurité mobilisées. Selon les autorités, l’assaillant était connu des services de renseignement locaux pour des propos antisémites tenus par le passé, et avait été identifié comme présentant un profil à risque de violences.

Cet événement tragique a profondément choqué la communauté locale et relance le débat sur la sécurité dans le centre-ville. Il rappelle également l’importance d’une vigilance accrue face aux comportements violents et de l’intervention rapide des forces de l’ordre pour limiter le nombre de victimes. Les autorités locales ont renforcé leur présence dans le quartier afin d’assurer la sécurité des habitants et des visiteurs.

D. G.