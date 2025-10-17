CULTURETunisie

Festival du théâtre de Bagdad | Prix du meilleur acteur pour Hammouda Ben Hassine

17 octobre 202517 octobre 2025
Festival du théâtre de Bagdad | Prix du meilleur acteur pour Hammouda Ben Hassine

Le Tunisien Hammouda Ben Hassine a remporté le Prix du meilleur acteur lors de la sixième édition du Festival international du théâtre de Bagdad.

Hammouda Ben Hassine a été récompensé pour son rôle dans la pièce de théâtre « Jacaranda », écrite par Abdelhalim Massoudi, mise en scène par Nizar Saïdi et produite par l’Établissement du Théâtre National Tunisien.

Après la remise des prix aux lauréats, hier soir, Hammouda Ben Hassine a été félicité par les artistes tunisiens ainsi que par le ministère des Affaires culturelles, pour cette nouvelle distinction et pour sa prestation saluée par le jury et le public lors du Festival de Bagdad.

