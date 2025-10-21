Football | Hannibal Mejbri visé par une enquête en Angleterre

L’international tunisien Hannibal Mejbri, évoluant en tant que milieu de terrain à Burnley est visé par une enquête ouverte par la Fédération anglaise de football.

Il est accusé d’avoir craché sur des supporters de Leeds United lors de la deuxième période du match ayant opposé les deux équipes samedi dernier et il risque une suspension.

La Fédération Anglaise de football a également transmis les faits à la police, qui a confirmé travailler sur le dossier d’autant qu’un supporter a porté plainre. En fonction des résultats de cette enquête des sanctions pourraient être prises contre le joueur tunisien de 22 ans, indiquent les médias locaux.

Y. N.