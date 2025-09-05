Football | La Tunisie à deux points du Mondial 2026

La Tunisie a largement dominé le Liberia qu’elle a battu (3-0), en match comptant pour la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 (groupe H), hier soir, jeudi 4 septembre 2025, au stade Hammadi Agrebi de Radès. Un autre pas vers les Etats-Unis. (Ph. Elias Saad marque un 3e but sur un coup franc direct dans la lucarne).

Les buts ont été inscrits par Hazem Mastouri (5), Ferjani Sassi (67) et Elias Saad (90+4).

Les protégés de Sami Trabelsi campent largement à la tête de leur groupe avec 19 points, devançant de 7 points la Namibie, qui joue aujourd’hui contre le Malawi.

Avec encore deux matches à jouer, la Tunisie a la qualification à portée de main. Il lui reste donc à construire sur l’excellente seconde mi-temps de leur dernier match où les Aigles de Carthage, renforcés par des nouveaux venus ambitieux et percutants en attaque, ont tout fait dans le bon sens : rapidité, engagement, technique et mental de fer, les ingrédients du succès.

