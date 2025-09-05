Tunisie | Le réalisateur Mohamed Haj Slimane tire sa révérence

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce vendredi 5 septembre 2025, le décès du réalisateur Mohamed Haj Slimane, figure emblématique et pionnier de la télévision nationale.

Diplômé en réalisation à Paris, Mohamed Haj Slimane avait rejoint l’institution dès ses débuts en 1966 et a contribué à son lancement aux côtés de pionniers comme Abderrazak Hammami et Salem Sayadi.

Le ministère rappelle que Mohamed Haj Slimane a marqué l’histoire de l’écran tunisien par des émissions variées et de nombreuses collaborations, notamment avec Mohamed Jamoussi, Néjib Khattab, Hatem Ben Amara ou encore Hela Rokbi.

Mohamed Haj Slimane a également été à la tête du service de réalisation pendant plusieurs années et a formé des générations de réalisateurs dans les écoles privées spécialisées en audiovisuel.

Il sera accompagné à sa dernière demeure demain samedi 5 septembre au cimetière de Gammarth, après la prière d’Al-Dhohr.

Y. N.