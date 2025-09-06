Championnats d’Afrique de pétanque | 13 médailles, dont 4 en or pour la Tunisie

L’équipe nationale de pétanque a réalisé une performance exceptionnelle aux Championnats d’Afrique de pétanque, qui se sont tenus du 2 au 5 septembre à l’île Maurice.
La Fédération tunisienne de boules et de pétanque a félicité l’équipe nationale, qui après avoir affronté de solides concurrents tels le Maroc, l’Algérie et l’île Maurice, a décroché 13 médailles..
« Sous la houlette de l’entraîneur national Wael Balti et sous la direction du membre de la fédération Mounir Jendoubi, nos athlètes ont démontré leur talent et leur détermination », a commenté la fédération tunisienne ce samedi 6 septembre 2025.
Leurs efforts ont été couronnés de succès avec une moisson de médailles :4 médailles d’or, 8 médailles d’argent et une médaille de bronze, un bilan prometteur, qui confirme la place de la Tunisie comme une force montante de la pétanque en Afrique.
Y. N.
Donnez votre avis