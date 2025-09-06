Championnats d’Afrique de pétanque | 13 médailles, dont 4 en or pour la Tunisie

L’équipe nationale de pétanque a réalisé une performance exceptionnelle aux Championnats d’Afrique de pétanque, qui se sont tenus du 2 au 5 septembre à l’île Maurice.

La Fédération tunisienne de boules et de pétanque a félicité l’équipe nationale, qui après avoir affronté de solides concurrents tels le Maroc, l’Algérie et l’île Maurice, a décroché 13 médailles..

« Sous la houlette de l’entraîneur national Wael Balti et sous la direction du membre de la fédération Mounir Jendoubi, nos athlètes ont démontré leur talent et leur détermination », a commenté la fédération tunisienne ce samedi 6 septembre 2025.

Leurs efforts ont été couronnés de succès avec une moisson de médailles :4 médailles d’or, 8 médailles d’argent et une médaille de bronze, un bilan prometteur, qui confirme la place de la Tunisie comme une force montante de la pétanque en Afrique.

Y. N.