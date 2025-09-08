Coupe du monde 2026 | La Tunisie sera au rendez-vous

Ce lundi 8 septembre 2025, la Tunisie a validé son billet pour le prochain Mondial après sa victoire face à la Guinée équatoriale lors de la 8e journée du groupe H (1-0).

C’est grâce à un but à la dernière seconde du temps additionnel (90e+4) signé Mohamed Ali Ben Romdhane, que les Aigles de Carthage sont désormais assurés de terminer leader de leur groupe tout en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026.

La Tunisie, qui emboîte le pas au Maroc, pourra ainsi accueillir tranquillement les prochain matches sans enjeu contre Sao Tomé-et-Principe et la Namibie en octobre prochain.

Y. N.