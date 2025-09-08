Football | La Tunisie part favorite face à la Guinée Equatoriale

La Tunisie affrontera la Guinée équatoriale ce lundi 8 septembre 2025 en déplacement au Nuevo Estadio de Malabo dans une rencontre inscrite dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fifa, CAF 2026 (Groupe H). Le coup d’envoi sera donné à 14h00 (heure de Tunis) et au terme de ce 8e match (sur un total de 10), les Aigles de Carthage pourront composter leur billet pour la phase finale aux Etats-Unis.

Imed Bahri

La Guinée équatoriale affiche un bilan impressionnant à domicile, n’ayant enregistré qu’une seule défaite lors de ses quatre dernières confrontations.

La Tunisie, quant à elle, est en excellente forme et occupe la tête du groupe avec 19 points, avec 7 points d’avance sur le second, la Namibie. Son invincibilité lors de ses sept derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde lui donne un avantage certain.

Par conséquent, on peut prévoir une victoire des protégés de Sami Trabelsi par le plus faible score (1-0) ou, au pire, un match nul.

La Guinée équatoriale s’est imposée 3-2 à Oujda lors de son récent match de qualification pour la Coupe du monde face à Sao Tomé-et-Principe, en difficulté. Et la Tunisie a battu le Liberia au stade de Radès par le score sans appel de 3-0, laissant entrevoir une fraîcheur physique et une maturité tactique lui permettant de dominer tous ses adversaires.

En raison de ses faiblesses défensives, le Nzalang Nacional a été une équipe moyenne en phase de groupes, avec trois victoires, un nul et trois défaites. Actuellement, il compte 10 points de retard sur la Tunisie au classement.

La Tunisie reste la seule équipe invaincue du groupe H, avec six victoires et un nul en sept matchs. Sa défense hermétique n’a encaissé aucun but en 7 rencontres.

Malgré de meilleures chances de victoire, la défense bien organisée des Equato-Guinéens pourrait rendre la rencontre bien plus disputée que prévu. La Tunisie visera toutefois les trois points, et, au pire, un partage des points qui laissera ses chances intactes pour les deux derniers matchs de qualification.

La rencontre sera diffusée en direct en clair sur les chaines Watania 1, SSC HD, L’Équipe Live Foot ainsi qu’en streaming sur l’application Shahid et le site FIFA+..