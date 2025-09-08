La Tunisie continue d’importer du blé pour reconstituer ses stocks

L’Office national des céréales a acheté environ 125 000 tonnes de blé tendre lors d’un appel d’offres international organisé le mercredi 3 septembre 2025, ont indiqué des négociants européens, cités par le site spécialisé Ukragroconsult.

Cet achat constitue une nouvelle mesure prise par la Tunisie pour garantir sa sécurité alimentaire, compte tenu de la fragilité de sa situation économique et de la nécessité d’importer des céréales après une mauvaise récolte due à la sécheresse, ajoute la même source.

Le prix estimé le plus bas était de 255,86 US$ la tonne (frais et fret). D’autres lots ont été vendus aux prix estimés de 257,42 $, 256,43 $ et 256,43 $ la tonne (frais et fret).

Selon les négociants, les cinq lots ont probablement été vendus par Bunge Trading House. L’expédition du blé est prévue entre le 1er octobre et le 20 novembre, selon l’origine des céréales.

L’appel d’offres précédent, organisé le 7 août, prévoyait l’achat de 75 000 tonnes de blé, ce qui indique une augmentation des importations. Les estimations de prix et de volume fournies par les négociants pourraient être révisées ultérieurement, car les rapports reflètent leurs hypothèses.

Ces achats s’inscrivent dans le cadre des efforts réguliers déployés par la Tunisie pour reconstituer ses stocks de céréales dans un contexte financier difficile.

