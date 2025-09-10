JCC | Cinéma du Monde – Ouverture des Inscriptions !

Le comité d’organisation des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) annonce l’ouverture des inscriptions pour la section Cinéma du Monde.

La date limite de soumission des inscriptions sera le 10 octobre prochain, précise le comité d’organisation des JCC, qui a appelle à s’inscrire via le lien dédié (inscription) https://inscription.jcctunisie.org

Rappelons que les JCC sont prévues cette années du 13 au 20 décembre et que les inscriptions de la COMPÉTITION OFFICIELLE des Longs Métrages se poursuit jusqu’au 15 Septembre 2025.