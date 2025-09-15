Greta Thunberg au départ de Bizerte | Le monde n’oublie pas Gaza

«Nous essayons d’envoyer un message aux habitants de Gaza : le monde ne les oublie pas», a déclaré la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg avant d’embarquer dans le port de Bizerte, au nord de la Tunisie, dans la Flottille Globale Sumud (GSF).

La flottille à destination de Gaza, transportant de l’aide et des militants pro-palestiniens, a appareillé ce lundi 15 septembre 2025 de Tunisie après de nombreux retards. Elle vise à briser le blocus israélien et à établir un corridor humanitaire vers le territoire palestinien.

«Lorsque nos gouvernements ne réagissent pas, nous n’avons d’autre choix que de prendre les choses en main», a déclaré Greta Thunberg à l’AFP. Une vingtaine de bateaux partis de Barcelone ont convergé vers Bizerte, les derniers étant partis à l’aube, a constaté un journaliste de l’AFP.