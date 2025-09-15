Questions de Science à l’IFT | Conférence de Paul Tréguer sur l’océan et le climat

Dans le cadre du cycle de conférences « Questions de Science », l’Institut français de Tunisie (IFT) organise une conférence de Paul Tréguer, océanographe et professeur émérite, sur l’océan et le climat.

À l’issue de cette conférence prévue pour le mardi 16 septembre à 18h, Paul Tréguer dédicacera son ouvrage « L’Océan est-il le maître du climat ? » (éditions Apogée, 2024).

— L’Océan est-il le maître du climat ? —

Le changement climatique est en cours, affectant la vie sur la planète Terre. Jusqu’à présent, l’océan régule le climat, en absorbant une bonne part de la chaleur et des émissions de gaz carbonique engendrées par les activités humaines. Mais, l’océan est déjà sévèrement impacté par ce changement. Pour l’atténuer, il nous faut changer de cap et mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles. Pour cela, nous pouvons bénéficier du fort potentiel des énergies marines renouvelables. Des géo-ingénieurs, inspirés par Prométhée, rêvent de soumettre Neptune. Faut-il les suivre et manipuler l’océan pour qu’il absorbe davantage de gaz à effet de serre?

— Paul Tréguer —

Océanographe, professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale, Paul Tréguer est le fondateur de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, et de l’Europôle Mer. Il a dirigé le Réseau européen d’excellence EUR-OCEANS sur les impacts du changement global sur les écosystèmes marins. Membre de l’Académie européenne des sciences (EurASc) il co-dirige les Frontier Forums Chine-Europe sur les progrès des sciences et techniques marines.