IFT | Présentation de l’ouvrage «Imaginons des profs heureux» de Jomaa Souissi

L’auteur Jomaa Souissi présentera son ouvrage stimulant «Imaginons des profs heureux» et proposera une séance de dédicace à l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Organisé en partenariat avec les Éditions Nirvana, l’événement, qui sera modéré par Mounira Ben Chaabane est prévu pour ce jeudi 30 octobre 2025 à 18h à la Médiathèque de l’IFT.

La séance sera aussi une occasion de dialoguer sur une école où l’optimisme et le bonheur des enseignants seraient les moteurs d’un véritable changement : « À travers ce livre ( vente et dédicace en partenariat avec la librairie Al Kita) l’auteur nous invite à repenser l’école et à nous demander : et si le bonheur des enseignants était la clé d’une véritable transformation? », commentent les organisateurs.

Y. N.