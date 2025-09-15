Sousse | Décès du célèbre galeriste Karim Sghaier

Une grande figure des arts et de la culture en Tunisie vient de nous quitter aujourd’hui, lundi 15 septembre 2025 : Karim Sghaier, le fondateur et manager d’Elbirou Art Gallery à Sousse, qui se présente comme une «plateforme culturelle indépendante d’échanges internationaux et de soutien aux jeunes artistes émergents»..

Comme la plupart des galeristes et amateurs d’arts, le défunt savait s’effacer lui-même devant les artistes et les œuvres auxquels il offrait toujours la meilleure visibilité possible. Et pas seulement dans le bel espace qu’il gère et qui abrité les travaux de la plupart des artistes ayant compté au cours des vingt dernières années.

L’annonce de sa mort a suscité une très vive émotion dans le monde des arts en Tunisie et au-delà.

I. B.