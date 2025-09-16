La Marsa | Dar El Kamila ouvrira ses portes au public

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, prévues du 19 au 21 septembre 2025, la résidence de l’ambassadeur de France à La Marsa, dans la banlieue de Tunis, ouvrira exceptionnellement ses portes au public pour lui permettre de découvrir, grâce à des visites guidées, les richesses de cette ancienne demeure des beys de Tunis offerte au milieu du 19e siècle au consul de France, ont annoncé l’ambassade de France et l’Institut français de Tunisie

Dotée d’une riche architecture intérieure et de trois hectares de jardins, la villa a été construite à la fin du XVIIIe siècle par le beau-frère d’Hamouda Pacha et initialement appelée Borj El Monastiri.

Au XIXe siècle, elle fut successivement habitée par Hussein Bey II, puis par le bey de Tunis, Mohamed Bey, vers 1855.

Mise à disposition du consul de France Léon Roches vers 1856 comme résidence d’été par les autorités beylicales, elle fut rebaptisée Dar El Kamila, «la parfaite».

Résidence des consuls de France à La Marsa jusqu’à l’instauration du protectorat (1881), avant de devenir la résidence des Résidents Généraux de France à Tunis puis des ambassadeurs, ce bâtiment a traversé l’histoire comme un symbole de l’amitié franco-tunisienne.

Les Journées du Patrimoine, placées sous le thème du «Patrimoine architectural», permettront au public de découvrir ce magnifique édifice et son jardin avant une campagne de restauration de plusieurs mois. Ce sera l’occasion pour les visiteurs d’accéder à des bâtiments et espaces rarement ouverts au public, avec un programme varié allant des visites guidées aux parcours thématiques, en passant par des concerts, des représentations théâtrales et des démonstrations de savoir-faire.