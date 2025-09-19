Le cinéma tunisien à l’honneur au Festival de Port-Saïd

Le Festival international du cinéma de Port-Saïd, dans sa première édition a rendu hommage au réalisateur Mokhtar El Ajimi et à l’actrice Dorra Zarrouk.

Le Centre national du cinéma et de l’image, a ajouté que le nouveau film « Où en sommes-nous ? » de Mokhtar El Ajimi et de Dorra Zarrouk a été projeté dans le cadre du festival, en plus de la participation de films tunisiens et d’une présence distinguée dans les jurys.

« Cet hommage reflète le rayonnement du cinéma tunisien et son rôle majeur sur la scène arabe et africaine », a commenté le CNCI.

Rappelons que le Festival international du cinéma de Port-Saïd qui a démarré hier se poursuit jusqu’au 22 septembre et consacrera sa première édition au grand acteur égyptien disparu Mahmoud Yassine, « en reconnaissance de son parcours artistique remarquable et de ses contributions inestimables au cinéma égyptien ».