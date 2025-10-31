Belavia va lancer des vols charters vers la Tunisie en 2026

La compagnie aérienne biélorusse Belavia prévoit de lancer des vols charters vers la Tunisie, la Jordanie et la Thaïlande en 2026. Ce sera une occasion pour développer les flux touristiques entre la Biélorussie et ces pays.

En 2025, Belavia a inauguré des liaisons vers l’île de Hainan (Chine), Phu Quoc (Vietnam) et le Sri Lanka, grâce à l’acquisition d’avions long-courriers. Les vols vers Oman ont également repris, a déclaré le directeur général de Belavia, Igor Cherginets, lors d’une conférence de presse, le 29 octobre 2025, selon l’agence BelTA.

La compagnie prévoit de reprendre ses vols vers Almaty le 18 décembre, à raison de deux vols par semaine, et vers la Thaïlande début janvier.

En 2026, Belavia prévoit de lancer des vols charters directs vers la Jordanie (en mars) et vers la Tunisie (en mai).

I. B.