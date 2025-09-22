La France reconnaît l’État de Palestine | En vidéo, le discours d’Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu l’État de Palestine, dans un discours prononcé à l’ONU à New York ce lundi 22 septembre 2025.

« Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d’une solution à deux États. Israël et la Palestine vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu.», a lancé Emmanuel Macron à l’occasion d’un sommet qu’organisent la France et l’Arabie saoudite sur l’avenir de la solution à deux États.

Emmanuel Macron a part ailleurs promis l’ouverture d’une ambassade de France en Palestine « quand les otages seront libérés et qu’un cessez-le-feu aura été établi »

L’Arabie saoudite a par ailleurs appelé tous les pays à prendre la même mesure historique alors que Mahmoud Abbas a affirmé que cette déclaration marque le « début d’un chemin irréversible pour mettre un terme à la catastrophe humanitaire et pour mettre fin à l’occupation conformément aux initiatives internationales».

Pour la présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies Annalena Baerbock, La guerre à Gaza doit cesser immédiatement, a-t-elle interpellé, en annonçant l’élaboration d’un échéancier pour mettre en place la solution des deux États.

Y. N.

