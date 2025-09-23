Innovation | La Tunisie classée 76e sur 139 pays  

La Tunisie a progressé de cinq places dans le classement international de l’Indice mondial de l’innovation 2025, révélé le 16 septembre 2025, passant de la 81e place en 2024 à la 76e cette année, sur un total de 139 pays, avec un score de 27.

La Tunisie rejoint ainsi les 80 écosystèmes les plus innovants au monde et, avec le Malawi, le groupe des «pays surperformants», c’est-à-dire ceux dont les résultats dépassent le niveau de développement économique attendu.

L’amélioration des performances de la Tunisie en 2025 «signale un nouvel élan et un potentiel de gains futurs», souligne le rapport, récemment publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). Il ajoute que la Tunisie «continue de tirer parti de son solide capital humain et de ses écosystèmes d’innovation émergents, notamment dans l’enseignement supérieur et les sciences. Elle occupe les premiers rangs pour ses diplômés en sciences et en ingénierie (2e rang mondial) et pour ses articles scientifiques et techniques (17e rang).»

Le rapport indique également que «la Tunisie apparaît comme une économie performante, convertissant des apports d’innovation limités en résultats disproportionnellement élevés».

Dans le même contexte, l’OMPI estime dans sa nouvelle publication que «plusieurs économies, dont la Tunisie, ont amélioré l’alignement des investissements dans l’innovation sur les résultats, optimisant ainsi leurs écosystèmes d’innovation pour obtenir de meilleurs rendements».

L’Indice mondial de l’innovation 2025 mesure la performance de 139 pays en matière d’innovation et révèle les 100 pôles d’innovation les plus actifs au monde, selon environ 80 indicateurs, notamment le contexte politique, le système éducatif, les infrastructures et la création de connaissances. Il suit les tendances mondiales de l’innovation à travers les modèles d’investissement, les avancées technologiques, les taux d’adoption et les impacts socio-économiques. C’est également une ressource utile pour les gouvernements, les entreprises et les chercheurs.

Dans sa nouvelle version 2025, l’Indice révèle que «les systèmes d’innovation sont à la croisée des chemins, car les technologies de pointe en intelligence artificielle et en informatique quantique progressent rapidement, tandis que la croissance des investissements ralentit.»