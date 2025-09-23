La Tunisie célèbre la Journée du littoral méditerranéen

Le 25 septembre, la Tunisie célébrera la Journée du littoral méditerranéen, aux côtés d’autres pays de la région, pour un avenir plus durable, a annoncé l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

L’agence a précisé que l’édition 2025 de cet événement annuel, qui promeut le patrimoine naturel, économique et culturel des zones côtières méditerranéennes, honorera les institutions œuvrant pour la protection de l’environnement côtier et marin, l’élaboration de réglementations et l’adoption de politiques adaptées. L’objectif est de bâtir un avenir plus durable pour les régions côtières.

La Journée du littoral méditerranéen, célébrée chaque année le 25 septembre, commémore la ratification par la Slovénie du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en 2009. Cet accord engage les 21 pays méditerranéens à adopter une planification intelligente pour mieux gérer et préserver leurs zones côtières. Cette initiative souligne le rôle vital des pour les populations et la planète, tout en encourageant des solutions à long terme pour assurer leur durabilité.

Les côtes méditerranéennes sont confrontées à des défis sans précédent qui affectent directement les 150 millions de personnes qui y vivent, menaçant leurs moyens de subsistance, leurs modes de vie et leur bien-être.

Les écosystèmes côtiers fragiles sont dégradés par l’urbanisation galopante et le tourisme de masse, tandis que la pollution, l’exploitation non durable des ressources et la perte d’habitats mettent en péril la biodiversité marine.

Parallèlement, les effets du changement climatique, qui progresse en Méditerranée 20 % plus vite que la moyenne mondiale, exacerbent toutes ces menaces.