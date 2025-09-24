Israël menace une mission humanitaire vitale pour Gaza  

La Global Sumud Flotilla a diffusé hier, mardi 23 septembre 2025 via ses réseaux sociaux, le communiqué suivant, où elle alerte contre toute tentative israélienne d’intercepter en pleine mer les bateaux transportant de l’aide humanitaire, des signes avant-coureurs le laissant sérieusement craindre.

Le ministère des affaires étrangères israélien a annoncé qu’Israël empêchera la flottille humanitaire de la Global Sumud Flotilla d’acheminer son aide humanitaire à Gaza. En cas de refus d’abandon de la mission, Tel-Aviv promet de prendre les «mesures nécessaires».

Ces menaces confirment les objectifs du gouvernement israélien, qui sont d’empêcher toute aide humanitaire d’atteindre la population gazaouie, en violation flagrante du droit international; et de criminaliser toute initiative indépendante visant à briser le blocus, même lorsqu’elle respecte pleinement les cadres juridiques internationaux.

Elles surviennent après plusieurs attaques ciblées, notamment en septembre 2025, lorsque des drones ont frappé des navires de la flottille à Tunis.

En juin et juillet 2025, les équipages des bateaux Madleen et Handala ont été arrêtés illégalement en eaux internationales. Et en mai 2025, le navire Conscience a été attaqué par des drones au large de Malte.

Les 21 experts onusiens qui ont appelé à la protection des flottilles humanitaires pour Gaza l’ont rappelé : les actions israéliennes doivent être analysées au regard de l’occupation israélienne illégale de Gaza depuis 1967 et de son blocus illégal depuis 2007. Israël restreint l’accès à toute aide humanitaire comme une forme de punition collective interdite par le droit international humanitaire.

Pourtant le droit international est sans ambiguïté : la population de Gaza a le droit de recevoir de l’aide via ses propres eaux territoriales. Les missions comme celle de la Global Sumud Flotilla ont le droit de naviguer librement en eaux internationales. Toute tentative d’interception est une violation du droit maritime.

Depuis mai 2025, Israël autorise à peine 70 camions d’aide par jour à entrer dans Gaza, contre les 600 nécessaires quotidiennement, selon l’Onu. Pire encore : les centres de distribution sous contrôle israélo-américain sont devenus des zones de mort, où des milliers de Palestiniens ont été tués alors qu’ils tentaient simplement de nourrir leur famille.

La Global Sumud Flotilla reste déterminée à acheminer une aide humanitaire civile, légale et vitale à Gaza, en brisant le silence et l’impunité.

Les États doivent condamner fermement ces tentatives d’intimidation, le blocus israélien illégal et protéger les missions humanitaires en vertu de la Charte des Nations Unies et des Conventions de Genève.

Communiqué.