La rentrée musicale | Couleurs symphoniques au Théâtre municipal de Tunis

L’Orchestre Symphonique scolaire et universitaire (OSSU) invite à célébrer la rentrée avec un voyage musical haut en couleurs au Théâtre municipal de Tunis.

Sous la baguette de Hafedh Makni , de jeunes musiciens passionnés uniront leur énergie et leur talent pour faire résonner la musique des grands maîtres :

𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭, éclatant et intemporel

𝐇𝐚𝐞𝐧𝐝𝐞𝐥, majestueux et lumineux

𝐋𝐞𝐡𝐚́𝐫, avec ses accents viennois plein de grâce

𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨́𝐤, puissant et audacieux, inspiré des traditions populaires

𝐒𝐢𝐛𝐞𝐥𝐢𝐮𝐬, évocateur et lyrique, aux paysages nordiques envoûtants

𝐎𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧, figure contemporaine, qui ouvre la musique vers de nouveaux horizons

Ce concert de rentrée, organisé par l’Ambassade de Hongrie et l’Association Musique sans frontières, « est bien plus qu’un rendez-vous musical : c’est la rencontre entre l’énergie de la jeunesse et l’héritage universel de la musique », commentent les organisateurs, en précisant que l’entrée est libre et gratuite.