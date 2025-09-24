La rentrée musicale | Couleurs symphoniques au Théâtre municipal de Tunis

L’Orchestre Symphonique scolaire et universitaire (OSSU) invite à célébrer la rentrée avec un voyage musical haut en couleurs au Théâtre municipal de Tunis.
Sous la baguette de Hafedh Makni , de jeunes musiciens passionnés uniront leur énergie et leur talent pour faire résonner la musique des grands maîtres :
- 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭, éclatant et intemporel
- 𝐇𝐚𝐞𝐧𝐝𝐞𝐥, majestueux et lumineux
- 𝐋𝐞𝐡𝐚́𝐫, avec ses accents viennois plein de grâce
- 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨́𝐤, puissant et audacieux, inspiré des traditions populaires
- 𝐒𝐢𝐛𝐞𝐥𝐢𝐮𝐬, évocateur et lyrique, aux paysages nordiques envoûtants
- 𝐎𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧, figure contemporaine, qui ouvre la musique vers de nouveaux horizons
Ce concert de rentrée, organisé par l’Ambassade de Hongrie et l’Association Musique sans frontières, « est bien plus qu’un rendez-vous musical : c’est la rencontre entre l’énergie de la jeunesse et l’héritage universel de la musique », commentent les organisateurs, en précisant que l’entrée est libre et gratuite.
