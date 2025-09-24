L’art est résistance | Le Festival Nawaat ouvre ses portes à Tunis

Le collectif indépendant Nawaat annonce la cinquième édition de son festival, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2025 à Tunis, à l’Espace Nawaat, rue de Médine : trois jours d’arts visuels, de spectacles vivants et de journalisme citoyen.

Le thème choisi pour cette édition est «L’art est résistance, la liberté triomphe», avec l’objectif affiché de proposer des langages artistiques qui questionnent le présent et élargissent les espaces de liberté.

Le programme de trois jours comprend des performances théâtrales, des installations interactives, des ateliers, des projections et des concerts.

Parmi les programmes annoncés figurent la performance intitulée ‘‘La Malédiction’’ de Wissal Labidi, l’installation immersive chimico-artistique ‘‘Équilibre Instable’’ de Yafa Saidi, l’intervention participative ‘‘Connecté(e)s’’ d’Oumaima Bahri, le projet multimédia ‘‘Rifiyaat’’ de Mariem Labidi et le jeu d’enquête coopératif ‘‘L’Bahreya’’ de Ramis Barka et Rym Amami. Un ‘‘Vinyl Corner’’ organisé par Binghy I-man, des séances de cinéma et de musique live sont également au programme, avec une performance de clôture du collectif Sound System Unity.

Côté citoyen, le programme comprend un débat sur la situation carcérale en Tunisie et un hommage aux journalistes palestiniens tombés au combat, présentés comme «partisans de la cause et témoins du génocide», confirmant ainsi la volonté du festival de croiser pratiques artistiques et réflexion publique.

L’événement est promu par l’Association Nawaat pour l’action citoyenne.

Pour sa cinquième édition, le Festival Nawaat consolide un format lancé en 2021 et reconduit en 2024 avec un événement de trois jours célébrant le vingtième anniversaire du projet éditorial. Cette année encore, le festival se veut un lieu de rencontre entre arts visuels, arts de la scène et journalisme citoyen.