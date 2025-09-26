Sbikha | Une élève se jette du 1er étage de son école

Une élève de l’Ecole préparatoire de Dar Al-Jamia, à la délégation de Sbikha, gouvernorat de Kairouan, s’est jetée du premier étage de son établissement après la confiscation de son téléphone portable par un cadre éducatif.

L’élève manipulait son téléphone en classe lorsqu’elle a été surprise par l’enseignante, qui lui a confisqué l’appareil et pris les mesures disciplinaires à son encontre prévues par le règlement.

L’élève s’est blessée en se jetant du premier étage de l’établissement et a été transférée d’urgence à l’hôpital régional de Sbikha pour y subir les soins nécessaires, rapporte le correspondant de Diwan FM dans la région.

I.B.