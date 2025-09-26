Tunis | Mondher Zenaidi devant la justice antiterroriste

L’ancien ministre Mondher Zenaidi a été renvoyé devant la chambre criminelle spécialisée en matière de terrorisme relevant du tribunal de première instance de Tunis.

L’ancien candidat à la présidentielle exclu par l’Isie, sera notamment poursuivi pour incitation à l’insurrection, constitution d’un groupement terroriste et complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, entre autres accusations.

Cette décision fait suite à la diffusion de vidéos attribuées à Mondher Zenaidi qui réside en France, via lesquelles il a appelé à la rébellion contre les institutions de l’État et son président.

Y. N.