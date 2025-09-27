Investissement italien dans le pôle industriel Diet à Enfidha

Direct Investment & Entrepreneurship Trust (Diet) est un pôle industriel récemment créé à Enfidha, à Sousse, à environ 100 kilomètres au sud de Tunis, non loin d’Hammamet.

«Fruit d’un investissement italien important, Diet a permis la création de nombreuses entreprises, dont beaucoup italiennes, dans des secteurs diversifiés à forte valeur ajoutée», a déclaré l’ambassade d’Italie en Tunisie, en marge de la visite que l’ambassadeur Alessandro Prunas a effectuée à Diet, le 25 septembre 2025.

L’ambassade a exprimé sa satisfaction pour le projet, soulignant que «Diet est né de la confiance dans le tissu économique local. Grâce à son effet multiplicateur sur l’investissement et l’emploi, il s’est imposé comme un catalyseur de l’excellence entrepreneuriale et un moteur de développement pour la région et les communautés locales.»

Cette visite s’inscrit dans le cadre des initiatives de la «diplomatie de croissance» promues par l’Italie pour renforcer les liens économiques et industriels avec la Tunisie. M. Prunas avait auparavant effectué des visites au pôle de compétitivité Novation City à Sousse.