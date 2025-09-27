Investment Africa 2025 | Focus sur les investissements italiens en Tunisie

La Tunisie s’impose comme un pôle stratégique pour les entreprises italiennes qui, au cours de la période 2024-2025, ont intensifié leur présence ou annoncé d’importants plans d’expansion dans des secteurs clés dans notre pays. L’événement Investment Africa 2025, qui a débuté jeudi 25 septembre 2025, à Gammarth, vise à renforcer ces synergies d’investissements tuniso-italiens vers le continent africain.

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, pour une réunion axée sur le renforcement de la coopération bilatérale. Selon un communiqué du ministère, la réunion leur a permis d’examiner les programmes communs pour la période 2025-2027 et de définir les futures lignes d’action.

Les discussions ont porté sur des secteurs stratégiques pour le développement du pays, notamment les transports, la gestion de l’eau, la formation et la recherche agricoles et les énergies renouvelables.

Le ministre Abdelhafidh s’est déclaré très satisfait de la croissance et de la diversification de la collaboration, soulignant l’importance d’aligner les efforts sur les priorités et les objectifs de développement de la Tunisie.

Pour sa part, l’ambassadeur Prunas a réitéré l’engagement de l’Italie à soutenir la croissance de la Tunisie, en renforçant un partenariat stratégique bénéfique pour les deux pays.

«La Tunisie, notre partenaire stratégique, doit également être considérée comme une porte d’entrée vers l’ensemble du continent africain», a souligné l’ambassadeur d’Italie. Il a ajouté que «l’intensification de la collaboration entre les mondes d’affaires italien et tunisien démontre que cette prise de conscience est de plus en plus ancrée dans nos entreprises».

Pour Guido D’Amico, président de Confimprese Italia, le forum «a été l’occasion de confirmer les liens économiques qui unissent l’Italie à la Tunisie et à la Méditerranée, piliers du développement des entreprises au troisième millénaire». D’Amico a souligné que la collaboration avec Delta Center, Confimprese et Conect est «un exemple de coopération stratégique pour atteindre l’engagement entrepreneurial et institutionnel qui conduira notre pays à mener à bien le projet Plan Mattei».

Compte tenu du vif intérêt manifesté par de nombreuses entreprises participantes, le président du Delta Center a annoncé que le centre d’affaires, en collaboration avec des partenaires locaux, a l’intention de répéter l’initiative dans un avenir proche dans d’autres pays africains comme l’Égypte, la Libye, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Kenya.

Climat de confiance et regain de dynamisme

La Tunisie s’impose comme un pôle stratégique pour les entreprises italiennes, qui ont intensifié leur présence ou annoncé d’importants plans d’expansion dans des secteurs clés tels que l’automobile, le textile, l’énergie et la technologie au cours de la période de deux ans 2024-2025.

Les données pour le premier semestre 2025, récemment publiées par l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa), indiquent que les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 1,65 milliard de dinars tunisiens (environ 492,7 millions d’euros), marquant une augmentation de 20,8 % par rapport à la même période en 2024, de 35,8 % par rapport à 2023 et de 63,6 % par rapport à 2022. Cette reprise a été principalement tirée par les secteurs manufacturier et énergétique, qui représentent ensemble la quasi-totalité des investissements étrangers.

Plus précisément, le secteur manufacturier a attiré environ 62,9 % du total des IDE, suivi du secteur énergétique avec 24,3 %. Les services et l’agriculture ont contribué dans une moindre mesure.

Dans ce contexte de croissance, l’Italie confirme sa position de partenaire économique clé pour la Tunisie. Avec des investissements totalisant 159,4 millions de dinars tunisiens (47 millions d’euros), soit 10 % du total, l’Italie se classe au deuxième rang des pays investisseurs de janvier à fin juin 2025, devancée uniquement par la France avec des investissements totalisant 421 millions de dinars tunisiens (environ 124 millions d’euros), soit plus de 33 % du total des IDE, hors énergie.

Le total des investissements déclarés, qui comprend les projets étrangers et nationaux, a atteint environ 3,3 milliards de dinars (soit un milliard d’euros) au cours des six premiers mois de l’année. Ce chiffre, qui inclut les nouveaux projets et les expansions d’entreprises, reflète un climat général de confiance et un regain de dynamisme pour l’économie tunisienne.

Selon le dernier rapport de Qhala et Qubit Hub, la Tunisie se classe également au deuxième rang de l’Indice de préparation des talents en IA d’Afrique 2025, à égalité avec l’Égypte et juste derrière l’Afrique du Sud. Ce classement témoigne de la transformation numérique rapide de la Tunisie, de l’intégration des TIC dans l’éducation et des stratégies du gouvernement tunisien pour encourager les talents de l’IA à l’échelle mondiale.

Dans ce contexte, des dizaines d’entreprises, de consortiums industriels, d’autorités et d’institutions économiques d’Italie et de Tunisie se réunissent à Tunis du 25 au 27 septembre pour Investment Africa 2025, un événement stratégique dédié aux entreprises italiennes souhaitant étendre leur présence sur les marchés tunisien et africain.

Organisée par le centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, en collaboration avec Confimprese Italia et Confimprese Tunisie, en collaboration avec Conect et la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici), l’initiative comprend des visites de terrain auprès d’entreprises et d’organisations susceptibles d’intéresser les investisseurs, ainsi qu’un panel économique au Carthage Thalasso Resort de Tunis.

Investment Africa 2025 vise à faciliter le développement de relations commerciales solides entre les entreprises italiennes et les opérateurs économiques tunisiens en offrant un premier accès facilité au marché local, avec un accent particulier sur l’organisation de rencontres bilatérales personnalisées entre les entreprises italiennes, les autorités et les entreprises tunisiennes. Une visite des usines italiennes déjà opérationnelles en Tunisie, prévue le premier jour, offrira aux participants l’occasion de découvrir les expériences réussies de ceux qui travaillent et produisent en Tunisie depuis des années.

Synergies et potentiels des projets futurs

La réunion de vendredi à l’hôtel Carthage Thalasso de Gammart réunira des experts et représentants clés du secteur, qui présenteront en détail les perspectives d’investissement en Tunisie et le cadre macroéconomique du pays et de la région. La discussion portera également sur les synergies et le potentiel des projets futurs.

Parmi les avantages offerts aux entreprises productrices en Tunisie, le pays a déjà délivré plus de 350 certificats d’origine pour l’exportation de produits locaux vers divers pays africains dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ces certifications permettent aux entreprises exportatrices de bénéficier de droits de douane réduits, dont la suppression est prévue à compter du 1erjanvier 2026.

La Zlecaf, opérationnelle depuis mai 2019 et ratifiée par la Tunisie en août 2020, est un projet clé de l’Union africaine (UA) visant à promouvoir la coopération Sud-Sud pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conformément aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA.

Cet accord vise à renforcer les relations commerciales entre les 55 États membres, représentant un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un volume d’échanges annuel estimé à 3,4 milliards de dollars, en éliminant les barrières douanières à la libre circulation des biens et des services.

Selon les données du Centre de promotion des exportations (Cepex), le potentiel inexploité de la Tunisie en Afrique est estimé à environ 1,2 milliard de dollars, avec des opportunités plus importantes en Afrique du Nord (754 millions de dollars).

Actuellement, selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, environ 910 entreprises italiennes opèrent dans le pays d’Afrique du Nord. Parmi elles, environ 370 opèrent dans le secteur industriel et emploient plus de 57 personnes. Dans le secteur du textile et de l’habillement, environ un tiers sont italiennes.