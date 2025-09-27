La Tunisie réaffirme son soutien à l’alliance des civilisations des Nations unies

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a participé, le 27 septembre 2025, à la réunion de Haut Niveau du groupe des Amis de l’Alliance des Civilisations des Nations unies, tenue à New York dans le cadre de la Semaine de Haut Niveau de la 80ᵉ Session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Dans son allocution à cette occasion, M. le Ministre a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir les objectifs de l’Alliance et à renforcer son rôle en tant que cadre international de dialogue et de compréhension entre cultures et religions.

Il a souligné l’importance de l’éducation et de la sensibilisation dans la lutte contre l’extrémisme et la radicalisation, insistant sur le rôle central des jeunes et des femmes dans les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix.

Il a également renouvelé l’appel de la Tunisie au respect des religions et des croyances et à la préservation des valeurs sacrées, affirmant que la liberté d’expression doit s’exercer dans le respect de la responsabilité, sans incitation à la haine ni encouragement aux manifestations d’islamophobie.

Dans ce cadre, M. le Ministre a annoncé que la Tunisie organisera, en collaboration avec l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, ainsi que l’Organisation de la Coopération Islamique, une conférence internationale en novembre prochain sur le Rôle de l’Alliance des Civilisations dans le Renforcement de la Paix et de la Sécurité Internationales.

Il convient de noter qu’avant la réunion, M. le Ministre s’était entretenu avec M. Miguel Ángel Moratinos, Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies et Envoyé Spécial de l’ONU pour la Lutte Contre l’Islamophobie.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer le rôle de l’Alliance dans la promotion de la culture du dialogue et de la coexistence et dans la contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que le forum que la Tunisie accueillera à ce sujet en novembre prochain

Communiqué