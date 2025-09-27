Oliwa révolutionne la valorisation des déchets d’olives en Méditerranée

Le projet Oliwa est une initiative ambitieuse de recherche et d’innovation visant à transformer les sous-produits de l’olive en coproduits valorisables. Axé sur l’économie circulaire et le zéro déchet, le projet vise à établir des chaînes de valeur durables dans six pays méditerranéens, dont la Tunisie.

Coordonné par l’Université de Turin (Italie), Oliwa, «Revalorisation des déchets d’olives dans des solutions d’économie circulaire pour l’alimentation animale, les additifs, les emballages et le biogaz», rassemble un consortium multidisciplinaire de 25 partenaires de premier plan originaires d’Italie, d’Espagne, de Grèce, de Turquie, d’Algérie et de Tunisie. Parmi eux, Aimplas, le Centre de technologie des plastiques, apporte son expertise en matériaux et solutions d’emballage durables.

L’objectif principal du projet est de soutenir la valorisation durable des déchets d’olives en coproduits destinés à l’alimentation animale, aux ingrédients fonctionnels, aux emballages et au biogaz. Grâce à des recherches approfondies et à des démonstrations concrètes, Oliwa validera la faisabilité et la durabilité de ces solutions circulaires, visant à réduire l’impact environnemental tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

La recherche explorera des applications innovantes telles que l’utilisation de sous-produits d’olives dans l’élevage d’insectes pour produire des farines d’insectes de haute qualité destinées à l’alimentation animale, le développement d’extraits naturels d’olives comme additifs alimentaires et ingrédients fonctionnels, et la création de matériaux d’emballage alimentaire durables dérivés de déchets d’olives et de composants à base d’insectes pour améliorer la conservation des aliments et réduire les pertes.

De plus, le projet étudiera la production de biogaz à partir de déchets d’olives et de fumier animal ou d’insectes comme source d’énergie alternative.

Le rôle d’Aimplas dans le projet Oliwa consiste à étudier la transformabilité des matériaux dérivés des déchets d’olives par des technologies conventionnelles comme l’extrusion afin d’obtenir des prototypes d’emballages rigides. Des prototypes de bouteilles et de barquettes alimentaires seront obtenus, et leur fonctionnalité sera validée. Aimplas étudiera également la capacité de thermoscellage de films issus des déchets d’olives pour la fabrication de couvercles de barquettes.

Oliwa vise également à réduire d’au moins 25 % les pertes et gaspillages alimentaires, en s’alignant sur des objectifs de durabilité plus larges et en contribuant à la résilience du secteur agroalimentaire méditerranéen.

Financé dans le cadre du programme Prima, ce projet représente une avancée significative vers une filière oléicole plus durable et innovante dans la région, en valorisant les déchets agricoles et en favorisant un modèle économique circulaire.

Source : Azocleantech.