La zone touristique Nabeul-Hammamet a accueilli 666 000 visiteurs au 10 septembre 2025, soit une légère hausse de 2% par rapport à la même période de l’année 2024.

C’est le qu’a indiqué le commissaire régional au tourisme, Wahid Ben Fraj, samedi 27 septembre, estimant que l’année touristique peut être considérée comme réussie, étant donné le niveau satisfaisant des différents indicateurs d’activité.

Les établissements hôteliers de la région ont enregistré au cours de la même période considérée plus de 3 millions de nuitées, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2024. Autre indicateur positif et qui incite à l’optimisme, la poursuite de la saison touristique au cours de ce mois de septembre, et ce après la fin de la haute saison estivale, qui coïncide avec les mois de juillet et août.

Le taux de remplissage des hôtels a certes baissé depuis le début de ce mois, mais il reste relativement élevé. Par ailleurs, les réservations se poursuivent également pour les trois derniers mois de l’année ce qui permettra à la zone touristique de Nabeul-Hammamet d’atteindre le cap de 1 million de visiteurs par an, a ajouté Ben Fraj.

I. B.