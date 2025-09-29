La BAD forme des chefs de projet à la gouvernance transparente en Tunisie

La Banque africaine de développement (BAD) a organisé une session de formation à Tunis à l’intention des unités de mise en œuvre des projets financés par la Banque en Tunisie, afin de renforcer leurs compétences en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Initiée par le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (Piac) du Groupe de la BAD, cette formation s’est déroulée le 16 septembre 2025, parallèlement à une mission de revue proactive de l’intégrité.

Soutenue par le ministère tunisien de l’Économie et de la Planification, cette session a permis aux chefs de projet d’anticiper et de mieux gérer les risques liés à l’intégrité, d’approfondir leurs connaissances du Cadre d’intégrité de la Banque et de promouvoir une culture de transparence et de responsabilité au sein des projets financés par la Banque.

La formation a été dispensée par Nadia Saadi-Matoussi, chargée principale du développement des capacités et de la formation; Bouraoui Jaouadi, chargé principal de l’analyse et de la réception des données informatiques; et Yahya Ceesay, chargé principal de la revue proactive de l’intégrité.

Dans son allocution d’ouverture, Tarek Bouhlel, directeur général de la coopération africaine au ministère de l’Economie et du Plan, a salué cette initiative, notant qu’une telle formation contribue à l’amélioration de la gouvernance des projets financés par la BAD en Tunisie.

La session a abordé des sujets essentiels, notamment l’évaluation des risques d’intégrité dans les projets, la diligence raisonnable des contreparties, les procédures d’alerte et de traitement des plaintes, ainsi que les mécanismes d’enquête. Les participants ont également été informés des pratiques passibles de sanctions – telles que la fraude, la corruption, la collusion, la coercition et l’obstruction – et de leurs conséquences juridiques, opérationnelles et réputationnelles.

Bernice Savy, économiste principale de la Banque en Tunisie, représentant le directeur général adjoint de la BAD pour l’Afrique du Nord, a félicité les participants pour leur engagement en faveur de la bonne gouvernance et de l’intégrité dans la gestion des projets. Elle a exprimé l’espoir que, grâce à cette session de renforcement des capacités, les participants deviennent les premiers garants de l’intégrité et de l’efficacité des opérations de la BAD sur le terrain.

Nadia Saadi-Matoussi, animatrice de la formation, a rappelé aux participants que la BAD veille à ce que chaque ressource mobilisée contribue efficacement au développement économique et social de ses pays membres régionaux.