Menzel Mehiri | Des élèves font grève pour protester contre la vétusté de l’école

Un groupe de parents d’élèves se sont rassemblés ce mardi 30 septembre 2025 devant la porte principale de l’école primaire Al-Azaâza, à Menzel Mehiri (Kairouan), pour protester contre la détérioration des équipements scolaires et l’état désastreux des classes dont certaines menacent ruine.

Les parents, qui ont empêché leurs enfants de rejoindre les classes, ont dénoncé les promesses non tenues des responsables et le manque de classes nuisant au bon déroulement des cours.

Le directeur de l’école, Fathi Jelassi, a précisé, de son côté, que l’école compte quatre classes, dont deux sont dans état de grande détérioration depuis 7 à 10 ans, ce qui a obligé la direction d’utiliser deux classes mobiles mises à sa disposition par la délégation régionale de l’éducation.

Le manque de classes a obligé la direction de l’école de programmer des cours à titre exceptionnel entre 7h30 à 17h30, afin de garantir à tous les élèves le nombre d’heures de cours requis.

L’école El-Azaaza compte un total de 146 élèves et 10 cadres éducatifs, rapporte Mosaïque.

I. B.