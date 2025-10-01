Dream City transforme Tunis en une immense scène de spectacle  

Dream City, le festival d’art urbain imaginé par l’association L’Art Rue, revient dans sa 10e édition du 3 au 19 octobre 2025. Pendant 17 jours, il transformera la Médina et le centre-ville de Tunis en un parcours mêlant performances, théâtre, danse, musique, cinéma, expositions et rencontres.

Cette année, L’Art Rue a choisi une architecture curatoriale qui positionne la Palestine comme le «centre de gravité moral» du festival, avec un éditorial guidant les thèmes et les choix artistiques. La programmation propose des projets et des créations qui explorent les langages et les lieux de la ville.

La première du 2 octobre, ‘‘Tarab’’, est présentée comme un hommage aux danseurs de Gaza tués en 2024. Parmi les titres attendus figurent ‘‘Sham3dan’’ du collectif égyptien nasa4nasa, ‘‘Magec/le Désert’’ de Radouan Mriziga, ‘‘Laaroussa Quartet’’ de Selma et Sofiane Ouissi, ‘‘Zifzafa’’ de Lawrence Abu Hamdan, ainsi que des films et installations comme ‘‘Foragers’’ de Jumana Manna.

Les lieux comprennent des espaces historiques et insolites comme la Madrasa El Mountaciriya, Zaouia Sidi Ali Chiha, le Théâtre Al Hamra, Dar El Haddad, le Parc du Belvédère et l’avenue de Carthage.

Nouveauté de cette édition : l’exposition ‘‘Rêve’’, conçue pour la période 2025-2027 par le commissaire Tarek Abou El Fetouh, qui rejoint l’équipe artistique pour développer le projet d’exposition ‘‘Suni’a Bisihrika – Made with Your Magic’’, inspiré des maqâms arabes et de la mémoire sonore. L’exposition réunit des œuvres et des interventions d’artistes internationaux, dont Walid Raad, Iman Issa, Noor Abuarafeh et Ala Younis, en dialogue avec la ville et son public.

Le festival confirme également sa programmation dédiée aux familles et au jeune public, avec le programme ‘‘Kharbga City’’, ainsi qu’une série de conférences et d’ateliers qui animeront les espaces de L’Art Rue et des partenaires de la ville, dont Tacir’Lab à Dar Bach Hamba. Le festival propose également trois jours de «Conférences Rêve».

Côté organisation, L’Art Rue propose des pass journée et des expositions, avec une billetterie centralisée et des tarifs abordables. Un programme détaillé des spectacles est disponible en ligne.

Fondé en 2007, Dream City est un festival «l’art dans la ville» qui présente tous les deux ans des œuvres et des projets en dialogue avec Tunis, ses habitants et ses enjeux. Sous la direction artistique de Jan Goossens, en collaboration avec les cofondateurs Selma et Sofiane Ouissi, le festival revitalise cette identité citoyenne et internationale, avec une programmation alliant créations inédites, pratiques participatives et carte des lieux emblématiques de la capitale.

Les dates, lieux, titres et horaires sont mis à jour sur les plateformes officielles du festival et de L’Art Rue, qui invitent le public à «déambuler» dans la ville, de la médina au centre-ville, pour découvrir les œuvres in situ. Avec une focalisation affichée sur l’éthique du regard et la responsabilité de la forme artistique, Dream City 2025 propose une traversée collective de l’espace urbain à Tunis, appelant artistes et citoyens à une pratique de la mémoire et de la présence qui interroge le présent et ses paysages.

