Tunisie | Le CRLDHT appelle à la libération d’Ahmed Abdelkefi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec l’homme d’affaire Ahmed Abdelkefi, visé par un mandat de dépôt le 2 octobre courant.

Estimant que la justice est « instrumentalisée à des fins de chantage », le CRLDHT a réclamé la libération immédiate d’Ahmed Abdelkefi, âgé de 85 ans en dénonçant « une arrestation arbitraire s’inscrit dans une série de poursuites visant des entrepreneurs tunisiens, dans un climat de suspicion …»

Dans son communiqué le CRLDHT a par ailleurs dénoncé une violation manifeste des principes de l’État de droit, en commentant : « l’incarcération d’Ahmed Abdelkefi, 85 ans, figure historique du secteur financier tunisien, illustre une dérive grave : l’usage de la justice comme outil d’intimidation politique et économique ».

Rappelons qu’un mandat de dépôt a été émis à l’encontre d’Ahmed Abdelkefi (père du politicien Fahel Abdelkefi) par le Pôle judiciaire économique et financier et ce pour des soupçons relatifs à des crimes financiers liés à une affaire dans laquelle sont poursuivis plusieurs suspects à l’instar d’anciens directeurs général de la Caisse des dépôts et des consignations.

Y. N.