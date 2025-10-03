Lancement d’un programme d’incubation au Pôle de Compétitivité de Bizerte

Le Pôle de Compétitivité de Bizerte a organisé, le 2 octobre 2025, l’événement de lancement officiel de son programme d’incubation et d’accélération technologique. L’événement a rassemblé des représentants des autorités locales, des partenaires institutionnels, des étudiants, des startups, des investisseurs et de nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial, notamment l’APII, la Chambre tuniso-néerlandaise pour le commerce et l’industrie (CTNCI), la Chambre de commerce et d’industrie du nord-est (CCINE), la Faculté des sciences de Bizerte, l’École nationale des ingénieurs de Bizerte (ENIB), l’ISET de Bizerte, l’ISG de Bizerte, ainsi que la GIZ, l’agence de coopération allemande.

Cette forte participation témoigné d’une mobilisation collective autour de cette initiative stratégique.

Ramzi Zammali, directeur général du Pôle de Compétitivité de Bizerte, a présenté le programme d’incubation et d’accélération technologique comme une initiative stratégique destinée à soutenir la création, le développement et la compétitivité des startups et PME innovantes en Tunisie.

Il a rappelé que le technopôle est implanté dans une région à fort potentiel, au cœur d’un environnement académique regroupant huit facultés, ce qui représente une véritable richesse en termes de savoir, de recherche et de compétences. Cette localisation constitue un atout majeur pour capitaliser sur les ressources locales, favoriser l’innovation, promouvoir l’emploi qualifié et renforcer l’écosystème entrepreneurial.

Zammali a également souligné que ce programme se veut complémentaire aux autres mécanismes existants de formation et d’accompagnement des créateurs, afin d’éviter toute redondance et de maximiser son impact sur le territoire.

Omar Bouzouada, directeur général de l’APII, a souligné qu’en 2010, l’API est devenue l’APII pour intégrer l’innovation à sa mission. Cette réforme visait à moderniser l’agence, promouvoir l’innovation industrielle et renforcer l’accompagnement des entreprises en R&D, transfert technologique et mise à niveau. Depuis, l’APII soutient la création d’entreprises innovantes, diffuse la culture de l’innovation et accompagne les PME dans leurs projets de modernisation et de diversification.

Josephine Frantzen, ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, a rappelé les excellentes relations bilatérales entre les deux pays et la similitude de certaines orientations stratégiques. Elle s’est félicitée de sa participation au lancement du programme d’incubation et à la signature de la convention de coopération entre la CTNCI et le PCB, soulignant l’importance de l’assistance mutuelle entre les signataires. Elle a également mis en avant l’enveloppe dédiée au financement de projets de startups.

Ben Philipsen, consultant de l’organisation PUM Netherlands, ayant mené un travail marathonien en amont de l’événement avec l’équipe chargée du lancement du programme, a présenté un plan de travail structuré, détaillant la date de démarrage des formations, la date de sélection des participants et le nombre de candidats qui seront retenus et la composante de la formation.

La clôture de la réunion a été marquée par la signature de deux conventions : la première entre le PCB et la CTNCI, et la deuxième entre le PCB et l’APII. Ces accords visent à renforcer les relations entre ces institutions et à définir clairement la feuille de route pour leur coopération future.