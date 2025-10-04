Soumoud | Les Tunisiens libérés attendus demain à l’aéroport de Tunis-Carthage

Les militants tunisiens de la flottille Soumoud arrêtés après avoir été interceptés par l’armée Israël en mer, seront rapatriés demain dimanche 4 octobre 2025.

Les organisateurs de la flottille Soumoud a appelé « tous les Tunisiens épris de liberté et amis de la cause palestinienne» à les accueillir en héros à 16h l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Cet accueil sera une occasion de renouveler l’engagement des Tunisiens et de la Tunisie à la Palestine et à tous ceux qui se sont dévoués pour les idéaux de justice et de liberté.

« Tous les regards sont tournés vers Gaza. Tous les regards sont tournés vers les autres prisonniers de la Flottille », a conclu le communiqué.

Rappelons qu’un avion turc en provenance de la Palestine occupée a atterri, ce samedi à l’aéroport d’Istanbul, avec à son bord 137 militants de la Flottille dont dix Tunisiens (Mohamed Ali Moheiddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssemeddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Anis Abassi, Mohamed Mrad, Lotfi Hajji).

Ph. Mohamed Mrad à son arrivée en Turquie

Y. N.