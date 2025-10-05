Opportunités et risques pour les investisseurs en Tunisie

Nous publions ci-dessous la traduction française de la synthèse du rapport 2025 Tunisie réalisé par Africa Risk Control (ARC), une agence spécialisée dans l’analyse et le conseil en risque d’investissement en Afrique.

La Tunisie, pays d’Afrique du Nord de 12,4 millions d’habitants avec un PIB nominal de 53,4 milliards de dollars US en 2024, offre une combinaison unique d’avantages stratégiques et de potentiel d’investissement. Sa proximité avec l’Europe, une main-d’œuvre jeune et instruite, ainsi qu’un tissu industriel diversifié, créent des opportunités dans de multiples secteurs. Les principaux secteurs d’investissement comprennent les énergies renouvelables, les TIC et l’économie numérique, l’agroalimentaire, le tourisme, l’industrie manufacturière et la fintech.

Un vivier de talents

Dans le domaine des énergies renouvelables, la Tunisie vise un mix énergétique propre de 35 % d’ici 2030, en exploitant ses abondantes ressources solaires et éoliennes. Les incitations gouvernementales, les financements de l’Union européenne (UE) et les allégements fiscaux accordés aux producteurs indépendants d’électricité (IPP) font de la Tunisie un pôle d’énergie verte. Le secteur des TIC bénéficie d’un vivier de talents solide et d’un écosystème de startups en pleine expansion, illustré par des entreprises mondialement reconnues comme InstaDeep.

L’agroalimentaire offre des opportunités dans les secteurs de l’huile d’olive, des dattes et de la transformation alimentaire à valeur ajoutée, soutenues par des accords commerciaux favorables avec l’UE et une demande intérieure en hausse.

Le tourisme connaît une reprise constante, avec un potentiel dépassant les destinations balnéaires traditionnelles, notamment le tourisme désertique, culturel et de bien-être.

L’industrie manufacturière offre une plateforme rentable pour les exportations européennes et régionales, tandis que la fintech connaît une expansion rapide, portée par la forte pénétration des smartphones et les initiatives d’inclusion financière.

Les principaux acteurs de l’économie tunisienne, tels que la Société Tunisienne de Banque (STB), la Société des Ciments de Bizerte (SCB) et TE H2, la société d’hydrogène vert de TotalEnergies, illustrent les capacités industrielles et financières du pays. Leur croissance continue reflète à la fois le potentiel du marché et l’orientation stratégique du gouvernement tunisien.

Une fragilité macroéconomique

Cependant, investir en Tunisie n’est pas sans risques. La fragilité macroéconomique, notamment la dette publique et l’inflation élevées, l’instabilité politique et sociale, les défis sectoriels et les obstacles opérationnels nécessitent une atténuation rigoureuse.

Les investisseurs doivent adopter des stratégies globales de gestion des risques, s’associer à des partenaires locaux et recourir à des contrats en devises fortes ou à un déploiement progressif des capitaux pour protéger leurs investissements.

Africa Risk Control (ARC) offre aux investisseurs les outils nécessaires pour relever ces défis. Grâce à des analyses sectorielles détaillées, des audits préalables sur les cadres réglementaires et la sélection des partenaires, ARC permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et de minimiser leur exposition. En combinant les secteurs à fort potentiel de la Tunisie avec une veille stratégique, les investisseurs peuvent capitaliser stratégiquement sur les opportunités tout en atténuant les risques.

Découvrez l’analyse complète des investissements d’ARC Tunisie pour accéder à des informations exploitables, à des données sectorielles détaillées et à des conseils sur la sélection des bons partenaires, transformant le potentiel stratégique de la Tunisie en investissements rentables et à faible risque.