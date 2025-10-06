Football | La Tunisie prépare ses matches contre Sao Tomé et la Namibie

L’équipe de Tunisie de football a entamé, dimanche 5 octobre 2025, à Gammarth, son stage de préparation pour ses deux derniers matches de la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2026 face à Sao Tomé et à la Namibie, les 10 et 13 octobre.

Les Aigles de Carthage ont déjà assuré leur qualification pour le Mondial 2026, organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Aussi vont-ils négocier les deux prochains matches sans pression, animés de la seule envie de terminer sur une note positive en confortant leur place de leader de leur groupe.

Huit joueurs, à savoir Aissa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Ben Arbi et Noureddine Farhati ont répondu présent lors du premier rassemblement, en attendant l’arrivée des 18 autres joueurs convoqués pour les deux matches par le sélectionneur national, Sami Trabelsi.

I. B.