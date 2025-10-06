Tunisie | Les réserves en devises représentent 105 jours d’importation

Les revenus du tourisme et ceux du travail cumulé (transferts des Tunisiens à l’étranger) couvrent le service de la dette extérieure à hauteur de 120,9%, précisent les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie publiés ce lundi 6 octobre 2025.

Le service de la dette extérieure (dette + intérêts) a atteint, à la fin septembre 2025, 10,5 milliards de dinars, soit une légère baisse de 3,7% par rapport à la fin septembre 2024 (10,9 milliards de dinars).

Cette légère baisse de la charge de la dette globale desserre la pression sur l’économie nationale, ce qui pourrait aider à réorienter une partie des ressources financières à l’investissement dans les projets de développement et l’amélioration des services publics.

Les revenus du travail ont atteint 6,4 milliards de dinars à la fin septembre 2025 et les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger se sont accrus de 8% par rapport à la même période de 2024 pour dépasser 6,4 milliards de dinars.

Les revenus du tourisme se sont accrus, pour leur part, de 8,2%, pour dépasser 6,2 milliards de dinars à la fin septembre 2025.

Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger et les revenus du tourisme ont dépassé, au cours des 9 premiers mois de 2025, 12,7 milliards de dinars contre un service de la dette extérieure estimé, au cours de la même période, à 10,5 milliards de dinars.

Par conséquent, les réserves nettes en devises ont atteint 24,2 milliards de dinars, au 2 octobre 2025, soit l’équivalent de 105 jours d’importation, contre 25,3 milliards de dinars et l’équivalent de 114 jours d’importation un an auparavant.

Cette baisse est expliquée par la hausse des importations d’énergie et de produits alimentaires, en plus des besoins de financement du budget de l’Etat.

I. B.