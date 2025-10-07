Tunisair obtient le renouvellement de la licence pour la maintenance d’avions européens

La division technique de la compagnie nationale tunisienne, Tunisair Technics, a obtenu le renouvellement de sa licence «Part-145» par l’‘Agence européenne de la sécurité aérienne (Aesa), l’‘autorisant officiellement à assurer la maintenance des avions européens et de leurs composants, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur le marché de l’assistance technique aéronautique.

Le ministère tunisien des Transports a annoncé cette nouvelle, précisant que le renouvellement de cette licence a été accordé à la suite d’un audit complet mené par l’Aesa entre le 30 septembre et le 2 octobre 2025.

Ce processus a été évoqué lors d’une séance de travail, le 4 octobre 2025, organisée sous la présidence du ministre des Transports, Rachid Amri, consacrée au suivi de l’état de la flotte nationale tunisienne.

M. Amri a souligné que le secteur de l’aviation civile constitue une priorité absolue pour le gouvernement tunisien, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de sécurité. Il a assuré que les performances de la cellule de maintenance continueront d’être surveillées régulièrement, soulignant la nécessité de mesures proactives et efficaces pour garantir le plein respect des accords internationaux et renforcer la confiance envers la compagnie nationale, qui traverse de graves difficultés financières et organisationnelles depuis plusieurs années.

On comprend dès que le renouvellement de la licence pour la maintenance des avions européens et de leurs composants par la filiale de Tunisair spécialisée dans la maintenance des avions soit considéré comme une marque de confiance dans les capacités des cadres techniques de la compagnie, qui na pas une bonne presse ces derniers temps.

I. B.