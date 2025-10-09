L’ancien ministre Mohamed Trabelsi condamné à 6 ans de prison

Un jugement a été rendu tard dans la nuit du 6 octobre 2025 par la chambre criminelle spécialisée du pôle anti-corruption du tribunal de première instance de Tunis à l’encontre de l’ancien ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui a été condamné par contumace à 6 ans de prison pour corruption administrative.

Dans cette même affaire, l’ancien directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, Abdelkader Mhadhebi, a été condamné à 3 ans de prison.

Ces condamnations reposent sur de supposés faits de corruption en lien avec la nomination d’attachés sociaux à l’étranger entre 2017 et 2019. Elles ont été prononcées en vertu du fameux article 96 du Code pénal qui incrimine tout avantage accordé à soi-même ou à autrui, ou tout dommage subi par l’administration, du fait d’un fonctionnaire public usant de sa qualité. Ce texte de loi est jugé très vague par beaucoup de juristes qui demandent son amendement.

Mohamed Trabelsi est diplômé en sciences sociales et en sciences de la presse et de l’information. Il a également suivi la formation de l’Institut de défense nationale. Militant et responsable syndical, ancien secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et directeur des activités des travailleurs pour l’Afrique du Nord au bureau régional de l’Organisation internationale du travail, il a intégré plusieurs gouvernements depuis 2016 en tant que ministre des Affaires sociales, mais aussi ministre de la Santé par intérim, avant d’être révoqué le 25 juillet 2021.

I. B.