Salon de l’Économie Verte | L’avenir durable se conjugue au féminin

La deuxième édition du Salon de l’Économie Verte, de la Finance Responsable et du Développement Durable, se tiendra les 16 et 17 octobre 2025 au Centre international des congrès de l’UTICA, à Tunis.

Sous le thème « Entrepreneuriat féminin, inclusion financière et économie durable en Tunisie », ce salon se positionne comme le carrefour incontournable pour les acteurs du changement, les innovateurs et tous ceux qui s’engagent pour un avenir plus vert et plus juste en Tunisie.

Cet évènement permettra de rencontrer les acteurs du changement, pour un partage d’idées et la découverte des innovations durables qui façonnent l’avenir.