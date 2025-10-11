Bizerte | Vers la réhabilitation du centre sportif du Nadhor

Un rêve qui habite encore les citoyens de Bizerte : le réaménagement de l’espace du Centre sportif du Nadhor, dédié au Club athlétique Bizertin (CAB), érigé dans les années 1990 dans le cadre d’un projet présidentiel. À l’époque, cette initiative avait suscité un immense espoir parmi nos concitoyens, nourrissant la vision d’un avenir meilleur pour la jeunesse et la ville tout entière.

Lotfi Sahli

Lors de la révolution de 2011, alors que des troubles et des mouvements de contestation éclataient un peu partout dans le pays, un certain chaos s’est également abattu sur plusieurs édifices symbolisant l’autorité. Le Centre sportif du Nadhor n’a malheureusement pas été épargné : doté d’un stade en gazon artificiel, d’un restaurant bien équipé et d’un dortoir comportant plusieurs chambres de séjour, il a subi à son tour le vol et le saccage perpétrés par certains individus profitant du désordre ambiant.

Souhaitant relancer le processus de réhabilitation du complexe sportif et de réaménagement de son espace environnant, les autorités locales envisagent aujourd’hui de redonner vie à ce site emblématique.

S’étendant sur un titre foncier de 48 hectares appartenant à l’État, cet espace constitue une réserve foncière stratégique pour la ville de Bizerte, d’autant plus précieuse que cette dernière souffre d’un déficit foncier, étant encerclée par la mer sur deux côtés et bordée par la montagne de l’autre.

Situé sur une colline verdoyante, jouxtant la forêt, le site offre un cadre naturel exceptionnel, propice à la création d’un véritable pôle sportif, récréatif, d’habitation et environnemental au service de la population bizertine.

C’est ainsi que les membres du conseil local de développement, accompagnés des représentants de la municipalité de Bizerte, du ministère du Domaine de l’État et de la direction régionale de l’Équipement, se sont réunis pour examiner la proposition spontanée de l’architecte Mohamed Ouerghi, qui a présenté avec enthousiasme son projet de réhabilitation et les différentes étapes de sa mise en œuvre, entamé depuis 2019 à l’époque de l’initiative Bizerte Smart City.

Mohamed Ouerghi.

Les composantes du projet

Le concept, tel que présenté par l’architecte, vise à créer un ensemble intégré, multifonctionnel, écologique et respectueux de l’environnement, comprenant :

– un complexe sportif moderne, dédié au mythique CAB, comprenant plusieurs terrains pour les différentes disciplines;

– un centre sportif polyvalent destiné aux visiteurs ;

– un centre d’hébergement pour les sportifs ;

– un complexe d’habitat social et de standing, pouvant accueillir au moins 500 logements collectifs et individuels ;

– un groupe scolaire, dont une partie sera dédiée aux sportifs d’élite ;

– un centre médical pour répondre aux besoins de santé et de suivi des athlètes et de la population (médecine sportive, infirmerie, centre de physiothérapie) ;

– un espace commercial.

Il est à signaler que le terrain est favorable à l’aménagement, étant longé par une route de 30 mètres, prévue par le Plan d’aménagement de l’urbanisme (P.A.U.) de la ville de Bizerte, approuvé en 2009.

Les différentes bâtisses seront alimentées en électricité grâce aux énergies renouvelables, et le tri sélectif des ordures ménagères sera mis en place, dans le cadre d’une cité interconnectée et intelligente, sous la supervision et l’égide de l’ANME, de l’Anged et de l’ATI.

La Municipalité de Bizerte, la Snit, l’AFH, l’OLM, le Commissariat régional du tourisme, la Caisse de Dépôt et de Consignation, ainsi que les banques, seront des acteurs incontournables pour la réussite de ce projet, dont le coût prévisionnel est estimé à environ 400 millions de dinars. Sa réalisation se fera par étapes, en partenariat public-privé (PPP) pour une partie du financement.