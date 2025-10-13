La Tunisie achète 100 000 tonnes de blé tendre   

L’Office des céréales de Tunisie a lancé, Le 10 septembre 2025, un appel d’offres pour l’achat de 100 000 tonnes de blé tendre toutes origines, qui ont été achetées à Bunge au prix de 254,58 dollars la tonne, au comptant et avec transport, rapporte ce lundi 13 octobre le site spécialisé Ukragroconsult.

Bunge a présenté l’offre la moins-disante. D’autres soumissionnaires ont fait des offres plus élevées : Ameropa à 259,85 dollars; Casillo à 259,97 dollars ; et d’autres encore à plus de 260 dollars.

Selon les termes de l’appel d’offres, les expéditions se dérouleront en quatre lots de 25 000 tonnes, du 5 novembre au 15 décembre, selon l’origine.

