Sfax | Un Groupement régional pour les industries maritimes voit le jour

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a annoncé, ce jeudi 16 octobre 2025, la création d’un Groupement régional pour les industries maritimes à Sfax.

« Le secteur maritime franchit un cap majeur avec l’établissement officiel », a commenté la Conect, en précisant que cette nouvelle structure est destinée à organiser et à dynamiser les acteurs régionaux du domaine.

Plusieurs professionnels du secteur ont participé à cette cérémonie de lancement qui a également compté la présence de Montassar Dhiaf, président du Bureau exécutif national du groupement professionnel des industries maritimes, Zoubeir Ben Salah, membre du BE Régional de Sfax, et Malek Aloui, président du Groupement professionnel du transport et de la logistique de Sfax.

Ci-dessous la constitution du nouveau Groupement Régional :

Président : Adel Sallem;

: Adel Sallem; Vice-président : Youssef Ben Othmen;

: Youssef Ben Othmen; Membres : Mahdi Ben Amor et Hammadi Ben Mansour.

Y. N.