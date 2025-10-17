La Berd finance l’économie verte en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé, le 14 octobre 2025, le lancement, en collaboration avec l’Union européenne (UE), du Mécanisme de financement de l’économie verte (MFEV) en Tunisie, afin de «renforcer la compétitivité du secteur privé et de soutenir la transition du pays vers une économie verte».

Selon la Berd, «cette initiative historique, la première du genre en Tunisie, permettra d’octroyer 59 millions d’euros de prêts senior non garantis à un maximum de six institutions financières locales, qui les accorderont aux micro, petites et moyennes entreprises.»

«Ce financement sera destiné aux investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’adaptation au changement climatique et l’économie circulaire», ajoute la banque.

Ce nouveau programme bénéficie également du soutien du TCX Fund, qui fournit des produits de couverture de change aux emprunteurs des marchés émergents et frontaliers, et offrira aux banques tunisiennes un mécanisme de couverture de change à taux réduit, soutenu par l’UE.

Au cours des trois dernières décennies, la Tunisie a connu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en grande partie due à une croissance industrielle à forte intensité énergétique.

Conscient de l’importance du développement durable, le pays a mis à jour ses Contributions déterminées au niveau national (CDN) en 2021, fixant l’objectif ambitieux de réduire l’intensité carbone de 45 % d’ici 2030. Le nouveau cadre du GEFF(Green Economy Financing Facilities) soutiendra cet objectif en permettant à davantage de PME d’investir dans les technologies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, contribuant ainsi à réduire significativement la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Ces investissements devraient permettre de réduire les émissions de CO 2 de plus de 26 296 tonnes par an.

Ce mécanisme sera complété par un programme complet de coopération technique de la Berd et de l’UE, qui comprendra également des programmes de renforcement des capacités des institutions financières partenaires, l’accent étant mis sur la promotion de l’égalité d’accès au financement vert pour les femmes et les hommes. De plus, ce programme offrira des incitations aux investissements financés par l’UE aux sous-emprunteurs ayant mené à bien et vérifié l’adoption de technologies à haute performance.

À l’échelle mondiale, le programme GEFF opère à travers un réseau de 191 institutions financières locales dans 29 pays, soutenu par un financement de la Berd de 6,3 milliards d’euros.

Cela a permis à plus de 231 000 clients d’éviter conjointement plus de 10 millions de tonnes d’émissions de CO 2 par an.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la Berd a investi plus de 2,78 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 66 % dans le secteur privé.

D’après communiqué.