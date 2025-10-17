ECONOMIESOCIETETunisie

La Cour d’appel rend son verdict dans l’affaire Maher Chaabane

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près de la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire visant l’homme d’affaires Maher Chaabane.

Il a été condamné, ce jeudi 16 octobre 2025, à deux ans de prison, affirme une source citée par Mosaïque FM, en ajoutant que Maher Chaabane a été condamné pour une affaire de constitution de gains à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie.

Il s’agit d’une nouvelle condamnation à la prison pour Maher Chaabane, qui est poursuivi dans diverses affaires liées à la corruption.

Y. N.

