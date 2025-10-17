La Tunisie prévoit une campagne record d’huile d’olive

La campagne 2025-2026 de l’huile d’olive tunisienne devrait connaître une nette reprise, avec une campagne record et une production estimée à 500 000 tonnes, a indiqué Faouzi Zayani, expert en politique agricole, à Mosaïque FM, indiquant que la campagne sera exceptionnelle et que la Tunisie va peser sur le marché mondial de l’huile d’olive.

Des projections indépendantes indiquent une production de 400 000 à 500 000 tonnes d’huile, potentiellement des niveaux records pour la Tunisie.

Selon des analyses sectorielles publiées ces derniers jours, la production pourrait se stabiliser dans la fourchette haute et placer la Tunisie au deuxième rang mondial pour la campagne en cours, derrière l’Espagne.

Les estimations les plus optimistes tablent sur une production d’environ 500 000 tonnes. Au niveau régional, les premières données régionales confirment la tendance positive : 90 000 tonnes d’olives sont attendues à Monastir, soit un peu plus de 18 000 tonnes d’huile. La récolte devrait débuter entre mi-octobre et début novembre, selon les régions.

La Tunisie s’inscrit dans un contexte méditerranéen en voie de normalisation après deux années de sécheresse : les prévisions du secteur laissent entrevoir une augmentation de l’offre dans l’Union européenne (UE) et une reprise progressive de la demande internationale.

Les indicateurs du Conseil oléicole international montrent également une baisse des prix à la production par rapport aux pics de 2023-2024, la structure des prix restant tributaire de l’évolution des rendements de l’automne.

Au niveau national, les autorités financières et sectorielles ont lancé des réunions opérationnelles pour soutenir la campagne, impliquant le système bancaire et appelant à la promotion des produits tunisiens par l’étiquetage et le conditionnement. L’objectif affiché est d’augmenter le poids de l’huile conditionnée en bouteille par rapport au vrac, améliorant ainsi les marges et la notoriété sur les marchés tiers.

Un problème de marché subsiste cependant : la baisse des prix internationaux a déjà comprimé la valeur moyenne des exportations au cours de la dernière campagne, malgré des volumes en hausse.

Les opérateurs font état d’un besoin de liquidités pour les achats de matières premières, d’une logistique rationalisée et d’une promotion accrue de la marque tunisienne afin d’absorber l’offre attendue et de défendre les niveaux de prix.

Si les rendements d’octobre et de novembre sont conformes aux attentes, la Tunisie se dirige vers un tournant, avec la possibilité de grimper au classement mondial dès 2025-2026.

La résilience des prix et la capacité à introduire de l’huile conditionné sur les marchés non européens seront les facteurs clés pour traduire le potentiel de production en augmentation des recettes en devises et en renforcement structurel de la chaîne d’approvisionnement.

D’après Ansamed.